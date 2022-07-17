عواد يكشف لـ"فلسطين اليوم" الموعد المتوقع لإعلان نتائج الثانوية العامة نافياً الاعلان في 3 أغسطس

فند مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم د.محمد عواد، اليوم الأحد، كافة المعلومات والأنباء التي حددت موعد إعلان الوزارة لنتائج الثانوية العامة "توجيهي " في فلسطين 2022م.

وقال عواد في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن عمليات التصحيح الامتحانات لم تنتهى الوزارة منها بعد"، متوقعاً انتهائها من ذلك مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير عام القياس والتقويم أن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، لن يتجاوز موعد إعلانها الشهر الجاري، متوقعاً أن يكون ذلك في الأسبوع الأخيرة من الشهر الحالي.

وكانت العديد من وسائل الإعلام تداول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في 3 أغسطس المقبل، وهو ما نفته الوزارة واصفاً إياه بالغير صحيح والغير دقيق.