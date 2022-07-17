الصحة بغزة :تسجيل"1000" إصابة بكورونا خلال يومين والمنحنى في تصاعد

قالت وزارة الصحة اليوم 17/7/2022، إن قطاع غزة يشهد ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد دخوله الموجة الخامسة منذ عدة أيام.

وذكر رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بالوزارة هيثم عمران في تصريح لوكالة "الرأي" الرسمية الحكومية أنه تم تسجيل 600 إصابة بفيروس كورونا اليوم و400 إصابة أمس، فيما تم إدخال 17 حالة مصابة للمشافي بينها واحدة خطيرة.

وأوضح عمران، أن الأيام المقبلة ستشهد تسجيل أعداد أكبر بالإصابات نظرًا لشدة الموجة الحالية وسرعة انتشارها، متوقعًا بلوغ الموجة الخامسة ذروتها خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة عزّزت من جهوزيتها لمواجهة هذه الموجة من خلال نشر مراكز الفحص والتطعيم في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز غرف العناية المركزية.

ودعا عمران، المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس لغير المطعمين، واستكمال باقي الجرعات المعززة للذين تلقوا اللقاحات.