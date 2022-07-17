"المباحث العامة" في غزة توقف 6 من مروجي المفرقعات

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة في الشرطة 6 من مروجي المفرقعات أثناء جولات تفتيشية ميدانية في محافظات قطاع غزة، خلال 72 ساعة الماضية.

وأوضحت المباحث العامة، أنها صادرت خلال تلك الجولات 3 آلاف و300 قطعة من المفرقعات، بالإضافة إلى عشرات المواد الخام المستخدمة في صناعتها.

ونوهت إلى أنها تتابع أماكن بيع وتصنيع المفرقعات والألعاب النارية، مشددة أن كل من يُضبط سيعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية.

وكانت دائرة مباحث التموين قد حذرت في وقت سابق، من ترويج وبيع أو التعامل مع المفرقعات والألعاب النارية مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة؛ وذلك لتشكيلها خطراً على سلامة المواطنين وترويعها للآمنين.