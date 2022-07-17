"كتيبة طـــوباس"سرايا القدس ..الذراع الناري الثالث المرعب في الضفة

بخطى ثابتة تفرض المقــاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة وخاصة "ســرايا القدس "نفسها وبقوة لتعلن بين الفينة والأخرى عن الانتشار والتمدد في كافة مناطق الضفة متجاوزةً كل محاولات ردعها سواء من التخابر الأمني، أو ملاحقة الاحتلال لعناصرها، إذ إنها لا تزال تنشط بشكل كبير وفعّال في عموم المحافظات الشمالية " الضفة المحتلة" ، ملحقة الخسائر الفادحة في صوف العدو الصهيوني.

سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتصدر مشهد مقاومة العدو في المحافظات الشمالية، لاسيما بعد الإعلان عن انطلاق كتائبها المسلحة في جنين ونابلس قبل أشهر عدة، واليوم في وطوباس، مُشكلة بذلك قوة ردع لقوات الاحتلال التي تواصل ارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين، كما إنها فرضت معادلات جديدة على الجيش ومنظومته الأمنية وجعلتهم يعيشون حالة من التخبط والعجز والفشل.

الضفة ستكون موقعا لمعركة فاعلة

الخبير الأمني والاستراتيجي د. محمود العجرمي، يرى أن محافظات الضفة المحتلة ستكون موقعاً وأرضاً لمعركة جدية وفاعلة ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، لاسيما بعد انتشار وتمدد المقاومة في تلك المنطقة، ومواصلة اشتباك الكتائب المسلحة التابعة لسرايا القدس مع العدو.

وقال د. العجرمي في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن انطلاق كتائب جنين ونابلس، واليوم طوباس، تأكيد على تمدد المقاومة في الضفة وإصرارها على رص صفوفها لمواجهة العدو الإسرائيلي، الذي أضحى مرعوباً من هذه التشكيلات المسلحة، وبات يحسب لها ألف حساب، لأنه على يقين بأنها ستحلق خسائر فادحة في صفوفه، وستواصل الاشتباك معه ونصب الكمائن له، واصطياد جنوده".

وأشار إلى أن استمرار انطلاق كتائب مسلحة في المحافظات الشمالية، يربك حسابات حكومات الاحتلال ومنظومتها الأمنية وجيشها؛ لأنهم يعتقدون أنهم سيواجهون جنوداً لن يثنيهم شيء عن طريقهم الجهادي الذي سلكوه، إلا بدحر المغتصبين من الأرض الفلسطينية، لافتاً إلى أن الضفة ستكون عنواناً للمعارك المقبلة، مُسندة بالمقاومة في غزة التي أثبتت أنها عصية على الانكسار.

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة أ. طارق عز الدين، بارك انطلاقة كتيبة طوباس المجاهدة القدس، والتي تصدت صباح اليوم لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، مؤكداً أنها تأتي في إطار انتشار وتمدد عمل جنود سرايا القدس الذين سطّروا أروع آيات البطولة على امتداد محافظات ومخيمات الضفة المحتلة.

وشدد أ. عز الدين في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن انتفاض الضفة المحتلة بكتائبها المظفرة هو تأكيد على أن مواجهة الاحتلال هو أساس المشروع المقاوم الذي تبناه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن كتائب سرايا القدس التي تواصل ملاحقة قوات الاحتلال والتصدي لجرائمها والاشتباك معها، أضحت تشكل رادعاً حقيقياً وكابوساً يزعزع استقرارها.

رسائل نارية للاحتلال

وأشار إلى أن سرايا القدس أرادت توجيه رسائل نارية للاحتلال من خلال تشكيل هذه الكتائب، أبرزها أنه بالرغم من كل أعمال الملاحقة، والقتل، والاعتقالات، بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه، إلا أن المقاتلين الأشداء ما يزالوا ينتشرون ويتمددون في كل محافظات الضفة المحتلة، إضافة إلى أن مواصلة اقتحام مدن ومخيمات الضفة لن يكون نزهة لهم، مؤكداً أنهم سيواصلون أداء واجبهم المقدس المتمثل في الدفاع عن الأرض والمقدسات والتصدي لقطعان المستوطنين.

وختم حديثه بالقول: "كلما أوغل الاحتلال بدماء أبناء شعبنا سيلاقي من كتائبنا المظفرة ما يثلج صدور الفلسطينيين، وستزداد هذه الكتائب قوة وانتشاراً وعنفوانا ضد العدو".

وأعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انطلاقة عملها الجهادي بتصديها لقوات الاحتلال الصهيوني، التي اقتحمت مدينة طوباس بالضفة المحتلة، صباح اليوم الأحد 17/7/2022.

وأكدت كتيبة طوباس، انطلاق عملها الجهادي المبارك في هذا الاشتباك الذي خاضه مجاهدوها مع قوات الاحتلال والذي أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر.

وشددت الكتيبة، على مضيها في الجهاد والمقاومة ومشاغلة العدو حتى النصر والتحرير، وأن سلاحها مشرع وجهادها مستمر.