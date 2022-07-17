هل سنشهد ارتفاعاً في أسعار الكهرباء في قطاع غزة قريباً؟

قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد 17/7/2022 ، "الجانب "الإسرائيلي" أعلن أنه سيكون هناك ارتفاع بنسبة 15% على سعر الكهرباء بسبب الارتفاع العالمي على أسعار الفحم والغاز والنفط.

وبين خلال تصريحات لصوت الأقصى أن أي ارتفاع على الكهرباء في الجانب "الإسرائيلي" سيزيد من فاتورة الشراء على قطاع غزة، موضحاً أنه سيجري تقييم للوضع الموجود في غزة وأي ارتفاع على فاتورة الكهرباء سينعكس بشكل مباشر على القطاع.

وأشار إلى أن الشركة لا يمكنها توقع الارتفاع على الكهرباء لارتباطه بعدة جهات وفي النهاية يبقى القرار قرار حكومي.