مجاناً : استبدل رخصة القيادة الورقية بممغنطة في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:51 ص
17 يوليو 2022
رخصة قيادة
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أعلن أنيس عرفات المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة  عن تمكن الوزارة من استبدال جهة الاحتلال في استصدار البطاقات الممغنطة لرخصة السياقة من الجانب المصري وتم دخول جزء كبير من رخص المركبات والقيادة.

وقال عرفات خلال تصريحات لصوت الاقصى ، خلال الفترة السابقة أصدرنا رخص ورقية مؤقتة للمركبات والقيادة بسبب منع الاحتلال دخول البطاقات الممغنطة لغزة ، داعيا  جميع السائقين الذين بحوزتهم رخص ورقية الى إمكانية استبدالها ببطاقات ممغنطة عبر دوائر الترخيص، مجاناً.

وبين عرفات ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية عبر هواتف السائقين المستهدفين، لتنظيم عملية استبدال الرخص لتجنب أي ازدحامات أمام دوائر الترخيص في القطاع ، موضحاً انه نحو 30 ألف، إجمالي عدد السائقين الذين يمتلكون رخص ورقية.

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