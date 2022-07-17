"التنمية الاجتماعية" تعلن موعد صرف مخصصات الأسر المستفيدة

نفت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد 17 يوليو الجاري التصريحات التي نسبت إليها بشأن صرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة، مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وأنها لم تدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق.

واستهجنت التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم الأحد الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس وانها تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن."

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكدةً ان ما حصل فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة.