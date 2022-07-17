بعد قليل بلاغ عسكري مقتضب صادر عن سرايا القدس كتيبة طوباس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:37 ص
17 يوليو 2022
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 بعد قليل بلاغ عسكري مقتضب صادر عن سرايا القدس كتيبة طوباس

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