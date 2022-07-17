حجاج قطاع غزة يصلون إلى المدينة المنورة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:31 ص
17 يوليو 2022
حجاج قطاع غزة يصلون إلى المدينة المنورة
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