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حجاج قطاع غزة يصلون إلى المدينة المنورة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:31 ص
17 يوليو 2022
حجاج قطاع غزة يصلون إلى المدينة المنورة
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