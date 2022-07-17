صورة توضيحية .."70%" من شواطئ قطاع غزة آمنة للسباحة

أظهرت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي للشاطئ لدورة يوليو 2022 تصنيف نحو 70% من طول شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة، وذلك بحسب الخارطة المرفقة.

ويعزى التحسن الجديد في جودة الشاطئ عن تلك التي تم رصدها في دورة شهر مايو ٢٠٢٢ إلى وقف تصريف مياه الصرف الصحي من مضخة عامر الى الشاطئ (شمال غزة-السودانية) وتحويلها الى محطة المعالجة.





فيما أوضح مدير عام وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م. بهاء الدين الأغا أنه تم تنفيذ برنامج دوري لمراقبة جودة مياه الشاطئ وفقا للمواصفة الفلسطينية لجودة مياه شواطئ الاستحمام خلال موسم الاصطياف وذلك بالتعاون بين سلطة المياه وجودة البيئة مع وزارة الصحة وطاقم المنقذين البحريين من وزارة الحكم المحلي.

علماً أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

وعليه فإن سلطة المياه وجودة البيئة تطلب وتؤكد على جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.