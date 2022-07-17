موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة لها من أكثر المواضيع التي يبحث عنها عشاق الدائرة المستديرة، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة كأس مصر، التي يحرص الكثيرون على متابعتها بحرص، لتشجيع فريقه المفضل، وهي من المباريات القوية التي تلهب حماس الجماهير، وتشكل معركة رياضية بامتياز بين أكثر فريقين منافسين عربياً ودولياً، وعلى مستوى كبير، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على معرفة موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة لها.

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وعلى نفس الوتيرة، طوى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بحثاً عن الاستعداد للقمة المرتقبة أمام الاهلى فى نهائى كأس مصر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

يواجه فريق الاهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

ويمكن ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال ضبط المعلومات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ووفق المعلن، تنطلق صافرة الحكم معلنة بدء مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر الموسم الماضي، يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القري بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر نادي القلعة البيضاء «الزمالك» ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، حيث لعب 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 3 جولات، وخسر 4 مباريات، ويحل النادي الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في نحو 14 مباراة، وتعادل في 7 جولات، وتلقي الهزيمة في مباراتين.