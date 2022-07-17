توقعات بانهيار سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي

قال مايكل هوتر، مدير المعهد الألماني للاقتصاد، في مقابلة مع Welt am Sonntag، إن سوق الغاز الأوروبية قد تنهار إذا رفضت بعض دول الاتحاد الأوروبي مشاركة الوقود مع الدول المجاورة في مواجهة نقص الطاقة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك وضع يوقف فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي الأفراد عن تسليم البضائع إلى الدول المجاورة. فهذا في مصلحة أوروبا ومصالح ألمانيا التي تتبادل الغاز مع جميع جيرانها".

حذر هوتر من أنه إذا لم تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا في مصالحها الخاصة وقطعت الإمدادات عندما يكون هناك نقص في الوقود، فإن الشركات والمستهلكين سيواجهون عواقب وخيمة لهذا القرار.

في وقت سابق، كتبت المجلة الألمانية Handelsblatt أن الدول الأوروبية ستواجه صعوبات في إبرام اتفاقيات تضامن، ينبغي أن تضمن التبادل المستمر للوقود في حالة النقص.