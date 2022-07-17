اجتماع "للكــــابينيت" اليوم لبحث التوتر مع غزة

يلتئم المجلس الوزاري "الإسرائيلي" "الكابينيت"، اليوم الأحد 17/7/2022، في جلسته الأولى التي يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد، لمناقشة التوتر مع غزة، وكذلك نتائج زيارة الرئيس الأميركي، جو بادين، إلى إسرائيل وأبعادها الإقليمية، سواء على مستوى توسيع دائرة التطبيع مع دول عربية وإسلامية، وكذلك على المشروع النووي الإيراني.

"الكابينيت" وفقا للإعلام العبري سيجتمع اليوم لأول مرة برئاسة لبيد، وذلك عقب التوتر على جبهة غزة، والغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عقب القذائف الصاروخية التي أطلقت، فجر السبت، من القطاع نحو مستوطنات "غلاف غزة".

وتذرعت سلطات الاحتلال بإطلاق القذائف، حين أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، التراجع عن القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي، بزيادة التصاريح التي تسمح لسكان قطاع غزة المحاصر بالعمل في الداخل المحتل.

وتشير التقديرات "الإسرائيلية" إلى أن الأوضاع لا تتجه إلى التصعيد في قطاع غزة رغم إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه عسقلان، وبعض مستوطنات "غلاف غزة".