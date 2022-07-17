أسعار الذهب في السعودية – سعر الذهب بالريال السعودي

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17/7/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1708 دولار هبوط 0 $.

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2022/07/17

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 205.93 54.91

سعر جرام الذهب عيار 22 188.77 50.34

سعر جرام الذهب عيار 21 180.19 48.05

سعر جرام الذهب عيار 18 154.44 41.19

سعر جرام الذهب عيار 14 120.12 32.03

سعر أونصة الذهب بيع 6,405.00 1,708.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,408.75 1,709.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 226.52 60.40

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 540.56 144.15

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,070.82 285.55

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,729.78 461.27

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,812.15 483.24

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,976.89 527.17

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,116.92 564.51

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,205.01 1,121.34

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,254.95 1,667.99

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,276.16 873.64

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,520.29 1,738.74

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,440.45 2,784.12

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 20,839.72 5,557.26

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,469.13 658.44

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 207,367.52 55,298.01

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 103,869.09 27,698.43

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-07-17 205.93 188.77 180.19 154.44

2022-07-16 205.93 188.77 180.19 154.44

2022-07-15 206.29 189.10 180.50 154.72

2022-07-14 209.18 191.75 183.03 156.89

2022-07-13 208.10 190.75 182.08 156.07

2022-07-12 208.94 191.53 182.82 156.71

2022-07-11 210.03 192.52 183.77 157.52

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 183.77 220.86

عيار 21 175.19 212.62

عيار 18 149.44 206.96