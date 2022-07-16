سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 17-7-2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية وهي تهم شريحة كبيرة من المتابعين والتجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 17-7-2022

سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات، اليوم الأحد 17-7-2022، لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار في سوريا لدى السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق (السوداء) نحو 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

انتعش سعر اليورو اليوم في سوريا خلال التداولات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 3985 ليرة للشراء، و4035 ليرة للبيع.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 4706 ليرات.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1060 ليرة للشراء، و1072 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12929 ليرة للشراء، و13068 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 17-7-2022

غلاء الخبز في سوريا

ارتفع سعر ربطة الخبز المباعة من قبل البائعين الجوالين في الشوارع بعد تطبيق البيع عبر البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلى 1500 ليرة، فيما ازدادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد توطين الخبز لدى المعتمدين وفصل دمشق عن ريفها.

ويُشار إلى أنه تستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.