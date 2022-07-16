قناة عبرية: "الكابينت" يعقد غدًا الأحد اجتماعاً له

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن "الكابينت" الصهيوني سيعقد غدًا الأحد اجتماعاً له.

وقالت قناة كان العبرية :"في ظل التوتر مع غزة، سيعقد غدًا الأحد اجتماع للكابينيت الساعة 12:45، موضحةً أنه سيكون هذا أول اجتماع "للكابينت" في عهد لابيد.

وكانت قالت صحيفة معاريف العبرية :"إن وزير الجيش بني غانتس قرر إبقاء معبر إيرز مفتوحا أمام دخول العمال من قطاع غزة على الرغم من إطلاق الصواريخ صوب عسقلان".

جدير ذكره أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على مواقع للمقاومة فجر اليوم، بحجة إطلاق صواريخ من المقاومة تجاه الداخل المحتل.