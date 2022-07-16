طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في السودان اليوم الأحد 17 يوليو 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 يوليو 2022، انخفض سعر الدولار اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

بلغ سعر الدولار اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) 563 جنيها للشراء، و567.22 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار اليوم في السودان تراجعه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 564 جنيها للشراء، و572 جنيها للبيع، مقابل متوسط سعر إغلاق أمس 565 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 567.78 جنيه للشراء، و572.04 جنيه للبيع، مقابل 578.78 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي في ختام تداولات أمس.

وتراوح سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 574.18 جنيه و578.78 جنيه، مقابل 570 جنيها في ختام تداولات أمس.

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك سجل نحو 667.43 جنيه للشراء، و672.44 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 678 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.19 جنيه للشراء، و149.30 جنيه للبيع، مقابل 150.95 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي في ختام تداولات أمس.

وانخفض سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 147 جنيها مقابل 149 جنيها عند إغلاق تداولات أمس.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند 153.31 جنيه للشراء، و154.46 جنيه للبيع، مقابل 154.32 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي بنهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى 152 جنيها مقابل 155 جنيها أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 1826.60 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.