سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 يوليو 2022، نشهد محركات البحث عمليات بحث واسعة من قبل المصريين عن أسعار الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري، لذلك يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر، حيث انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد 17 يوليو 2022، فيما تشهد الأسواق تراجعا في البيع والشراء عقب إجازة عيد الأضحى.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم الأحد لينزل إلى 1039 جنيها (54.97 دولار)، مقابل 1135 جنيها (60.03 دولار) في ختام تداولات أمس ، بحسب منصة egypt.gold-price المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد ليهبط إلى 779.48 جنيه (41.23 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 606.26 جنيه (32.07 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 519.65 جنيه (27.49 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 389.74 جنيه (20.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر مبيعا بالأسواق) عند مستوى 909.40 جنيه (48.10 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 32.322 ألف حنيه (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7275 جنيها (384.81 دولار).