أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 17-7-2022، بعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن أسعار الذهب في سوريا من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية المختلفة، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال: بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 17-7-2022، وهي من الموضوعات التي تهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال للنهاية، آملين أن ينال على إعجابكم.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، اليوم الأحد 17-7-2022، وسط ركود ملحوظ في الأسواق وغياب القدرة الشرائية.

أسعار الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 138.116 ألف ليرة (54.97 دولار)، مقابل 137.850 ألف ليرة (54.86 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

جرام الذهب عيار 18

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا 103.589 ألف ليرة (41.23 دولار)، مقابل 103.389 ألف ليرة (41.15 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.568 ألف ليرة (32.07 دولارا) مقابل 80.413 ألف ليرة (32 دولارا) خلال تعاملات اليوم السابق، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 69.058 ألف ليرة (27.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 120.855 ألف ليرة (48.1 دولار)، مقابل 120.621 ألف ليرة (48.01 دولار) في إغلاق أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.295 مليون ليرة (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 966.838 ألف ليرة (384.81 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب نهاية تعاملات الأسبوع أمس، لتسجل خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر للدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.