أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 17-7-2022، ويقدم لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بشكل دائم أسعار لذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الأردن، بعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث من قبل المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، حرص فريق "فلسطين اليوم" على تقدم موضوع : أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 17-7-2022، وهو من الموضوعات التي تهم آلاف المتابعين في العالم العربي.

ارتفاع سعر الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأحد 17-7- 2022، رغم تراجع "النفيس" عالميا مقابل الدولار ومخاوف زيادة الفائدة.

سعر الذهب اليوم في الأردن

جرام الذهب عيار 24

ارتفع جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 38.98 دينار (54.97 دولار)، مقابل 38.93 دينار (54.80 دولار) أمس، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن ليصعد إلى 29.23 دينار (41.23 دولار)، مقابل 29.20 دينار (41.10 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.74 دينار (32.07 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 19.49 دينار (27.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصعد إلى 34.11 دينار (48.10 دولار)، مقابل 34.06 دينار (47.95 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1212 دينارا (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 272.84 دينار (384.81 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب في ختام تداولات أمس، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.