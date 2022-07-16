أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 17 يوليو 2022، يبحث الكثير من الجزائريين عن أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري، لا سيما المقبلين على الزواج و التجار، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الاحد 17 يوليو 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر رغم تسجيل "النفيس" خسائر أسبوعية بنسبة 2.2% عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، إلى نحو 8.1.01 ألف دينار (54.97 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ليصل إلى مستوى 7.088 ألف دينار (48.10 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى 6.075 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.725 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر، ارتفاعًا إلى نحو 251.926 ألف دينار (1710 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 56.705 ألف دينار (384.81 دولار).

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات جلسة أمس (ختام جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة خسائر أسبوعية في 4 سنوات تقريبًا.

وشهد المعدن النفيس خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي والتوقعات المتزايدة بشأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.