"واتساب" تعمل على إدخال ميزة جديدة

تعمل شركة "واتساب"، حالياً، على إدخال ميزة جديدة للتطبيق باستخدامه على أكثر من جهاز.

ويُشار إلى أنه منذ فترة طويلة تم إيقاف ميزة الأجهزة المتعددة في واتساب، حيث كانت تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ولكن لا يمكن أن يكون أي منها هاتفًا ذكيًا.

وذكر تقرير حديث من "WABetaInfo":" أن واتساب يعمل على وضع مرافق جديد، وهي ميزة توصف بأنها "multi-device 2.0" تم رصدها مؤخرًا في واتساب beta لنظام Android الإصدار 2.22.15.1".

وأشار التقرير إلى أنه عند استخدام وضع companion mode، ستتمكن من ربط هاتف محمول آخر بحساب واتساب الخاص بك، وأنت تعرف ما هو أفضل جزء؛ لا تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط على هاتفك الأساسي لإرسال الرسائل باستخدام الهاتف المرتبط.

جدير ذكره أنه تعمل الميزة بشكل مشابه لطريقة عمل واتساب للويب، حيث سيتم نسخ الدردشة إلى الهاتف الثانوي بأمان، وقد تستغرق العملية بعض الوقت، كما تستغرق عند استخدام الويب أو رفيق سطح المكتب.