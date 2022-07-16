خاتم ألماس يدخل موسوعة غينيس.. تعرف عليه!

دخل خاتم ألماس، مؤخراً، في الهند في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقد حققت شركة مجوهرات هندية رقما جديدا جعلها تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما وضعت أكثر من 24 ألف ماسة في خاتم واحد.

وذكر موقع "يو بي آي" الإخباري أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أعلنت أن شركة "أس دبلوي إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم "إيمي"، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.

ويُشار إلى أنه استند تصميم الخاتم الماسي على شكل فطر المحار الوردي.

وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان :"إن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر".

وأشار أناديان إلى أنه يزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر بأن ثمنه يبلغ 95 ألف دولار أميركي.