تصريح صادر عن الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة

أصدرت الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة، اليوم السبت، تصريحاً صحفياً.

وقالت الفصائل في تصريح لها، :"بأنه توجه اليوم السبت 16-7-2022 وفد وطني وشعبي كبير يضم العشرات من قادة الفصائل والمجتمع والوجهاء والمخاتير لزيارة عائلة دردونة الكرام في منطقة جباليا".

وأعرب الوفد عن تضامنه الكامل مع العائلة المكلومة، وعن رفضه واستنكاره للجريمة البشعة التي راح ضحيتها عدد من أبناء العائلة، وقد أكدت الفصائل والقوى والشخصيات على ما يلي:

▪️ التضامن الكامل مع عائلة دردونة ومواساتها بكل السبل والإمكانات.

▪️ رفض واستنكار الجريمة البشعة بحق أبناء العائلة.

▪️مطالبة الجهات المختصة بتسريع الإجراءات القضائية وإيقاع العقاب العادل بحق القاتل دون تردد.

▪️ تحميل مسئولية ما جرى للقاتل وحده، ولا ذنب لأي فرد من عائلته بما فعل.

▪️ دعوة جميع أبناء شعبنا إلى التراحم والتكاتف فيما بينهم، فنحن شعب واحد، وكلنا عائلة واحدة.

▪️ نشيد بجهود وزارة الداخلية خاصة جهاز الشرطة في عملهم المستمر لحفظ الأمن والأمان وحماية الجبهة الداخلية والمحافظة على السلم المجتمعي.

وبدورها،عبرت عائلة دردونة عن شكرها وتقديرها للوفد الكريم، وأكدت التزامها بالقانون والنظام وشددت على ضرورة تطبيق القانون دون تردد.