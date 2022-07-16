بالصور محلات هدايا الحجّاج في قطاع غزة تتهيأ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، بدأت محلات بيع و تجهيز هدايا الحجاج في قطاع غزة بالاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، و الذين من المقرر عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة الى أرض الوطن، بعد أن أدوا فريضة الحج لهذا العام 2022.

و على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة و ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام، إلا أن حجاج قطاع غزة أكدوا على تمسكهم بتقاليد توزيع الهدايا على الاحباب و المهنئين، فمنهم من قام بشراء ما يلزم من مسابح وسجادات للصلاة، وإكسسوارات وهدايا للأطفال، وملابس صلاة للنساء وغيرها، بينما أوكل آخرون احد افراد العائلة بشرائها خلال رحلة الحج.

وتوقف موسم الحج و العمرة في فلسطين و جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، و اقتصر أداء فريضة الحج على سكان السعودية، في إطار الإجراءات التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، واستمر الانقطاع حتى نهاية 2021.

و نتيجة لتوقف موسم الحج و العمرة طوال هذه المدة تضررت كثير من القطاعات المحلية ومنها تجارة هدايا الحجاج، و جاء هذا الموسم ليحدث بعض الانتعاش في سوق هدايا الحجاج لهذا العام.

المواطن أبو حمزة تحدث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه بدأ بتجهيز هدايا الحج لوالدته التي من المتوقع أن تصل الى القطاع قادمة من الديار الحجازية في الفوج الأول من حجاج قطاع غزة.

و بينما كان يتجول في أحد مراكز بيع هدايا الحجاج في قطاع غزة، أشار أبو حمزة الى ارتفاع في بعض أسعار القطع، إلا أنه أكد أنه سيضطر للشراء لأنها عادة و تقليد متعارف عليه بتقديم هدايا الحج للأقارب و الأصدقاء و المهنئين بقدوم الحجاج.

بدوره أشار أبو جهاد الى أن تكاليف هدايا الحجاج لهذا العام مرتفعة، بحيث كان الحاج يشتري هدايا بحد أقصى 500 دولار خلال السنوات الماضية، بينما في هذه الأيام لا يكفي هذا المبلغ لشراء كل ما يلزم من هدايا بسبب ارتفاع الأسعار.

و بين أنه اضطر للبحث عن قطع أقل سعراً لكي يتمكن من شراء الكمية الكافية من هدايا الحج لوالديه القادمين من السعودية خلال الأيام القادمة.

بدوره أشار أبو علي علوان صاحب مركز كهرمانة لبيع مستلزمات الحجاج و الهدايا الى أنه منذ بداية التحضير لموسم الحج، تمكن من تجهيز كافة الهدايا و البضائع المطلوبة للحجاج، لافتاً الى أنه جهز تشكيلة واسعة من المسابح و سجادات الصلاة و العطور و كافة الهدايا التي يقدمها الحجاج كهدايا للمهنئين.

و بين علوان في حديث لـ "كالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الاقبال على شراء الهدايا للحجاج ضعيف مقارنة بالأعوام الماضية.

و عزا ضعف الاقبال على شراء هدايا الحجاج لانخفاض عدد الحجاج لهذا العام، بالإضافة الى سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، و التي القت بظلالها على موسم الحج لهذا العام.

و من المقرر أن يعود حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٠-٢١ يوليو الجاري وخاصة بعد انتهاء كافة مناسك الحج.

وقالت المصادر، إن حجاج غزة سيصلون إلى مطار القاهرة الدولي قادمين مطار الأمير محمد بالمدينة المنورة على متن ٥ رحلات جوية للخطوط الجوية الفلسطينية بواقع ٣ رحلات في اليوم الأول بعدد ٧٣٦ حاجا ورحلتين في اليوم الثاني بعدد ٥٩٦ حاجا.

وكان حجاج غزة قد غادروا الأراضي الفلسطينية عبر بوابات معبر رفح البرى بشمال سيناء، للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام بعد توقف عدة سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث قامت السلطات المصرية بإنهاء اجراءات عبورهم.

مصور وكالة فلسطين اليوم الإخبارية قام بجولة في أسواق قطاع غزة، و التقط لكم بعض الصور لاستعدادات المحال التجارية في القطاع من خلال عرض مستلزمات الهدايا للحجاج.





















































