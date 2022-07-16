تطبيق "انستغرام" يقدم ميزة جديدة.. فما هي؟

أعلنت شركة Meta، مؤخراً، عن خططها لجلب ميزة الاشتراكات الجديدة لتطبيق انستغرام، لدعم منشئ المحتوى لتحقيق مزيد من الإيرادات.

ويُشار إلى أنه تستمر شركة Meta في تطوير تطبيق الإنستقرام بمميزات جديدة لمنافسة تطبيق "TikTok" الشهير، ومن المقرر أن تدعم أحدث المميزات التي أعلن عنها اليوم التطبيق في جذب قاعدة أكبر من المستخدمين خلال الفترة القادمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، إلى أن الميزة ستتوفر للمستخدمين من خلال اشتراك، حيث سيتاح لمنشئ المحتوى توجيه محتوى خاص للمشتركين في الملف الخاص، مع منشورات حصرية بالمشتركين ومشاركة المنشورات الجديدة مع المشتركين فقط.

ويمكن لمنشئ المحتوى من خلال ميزة الاشتراك الجديدة تحقيق الإيرادات عبر المتابعين الأكثر تفاعلاً وذلك عبر دفع محتوى حصري.

تجدر الإشارة إلى أنه تتوفر Instagram Subscriptions الآن لآلاف المستخدمين في سوق الولايات المتحدة، على أن يتضمن الاشتراك ثلاثة من المميزات الرئيسية وهي:

- منشورات حصرية

أيضاً من بين المميزات المقدمة في Instagram Subscriptions ميزة المنشورات الحصرية التي يقدم من خلالها المبدعيين محتوى حصري للمشتركين.

- محادثات المشتركين

محادثات المشتركين هي من بين المميزات الجديدة المقدمة للمستخدمين، والتي يدعمها تطبيق Messenger ويمكن أن يتم بدء المحادثات مباشرة عبر البريد الوارد أو القصص الخاصة بمنشئ المحتوى، على أن تنتهي بشكل تلقائي خلال 24 ساعة لدعم منشئ المحتوى في تحديد أسلوب التفاعل مع المشتركين.

- تبويب حصري للمشتركين

يتاح للمشتركين من خلال ميزة الاشتراكات الجديدة الحصول على علامة تبويب حصرية وخاصة بهم، والتي سيحصل من خلالها المشترك على المحتوى الحصري، والمنشورات الخاصة بهم.