قناة عبرية: جيش الاحتلال قصف مواقع الفصائل في غزة بـ 16 طناً من القنابل

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم السبت أن جيش الاحتلال قصف مواقع الفصائل في غزة بـ 16 طناً من القنابل صباح اليوم.

و يشار الى أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

و أطلقت طائرات الاحتلال الحربية خمسة صواريخ على الاقل صوب موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة.

ودوت الانفجارات بشكل عنيف جنوب غرب المدينة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

كما تصاعدت ألسنة الدخان من الموقع المستهدف والذي تعرض لأضرار مادية جسيمة.

وفي وقت لاحق قصفت طائرات الاحتلال موقع شهداء النصيرات وسط القطاع ما الحق اضرارا مادية كبيرة به.

و وفقاً لمزاعم الاحتلال، فإن القصف يأتي رداً على اطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو مستوطنة عسقلان، شمال قطاع غزة.