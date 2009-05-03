جمعية بن خلدون توزع 500 طرد غذائي على متضرري الحرب على غزة

فلسطين اليوم: غزة

وزعت جمعية ابن خلدون للتمنية المجتمعية 500طرد غذائي على متضررى الحرب على غزة (منطقة شمال غزة) وذلك بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، وقد قام السيد هاشم الحسينى مندوب الكنديين بزيارة مكان التوزيع والتقى مع العديد من المستفيدين الذين عبروا بدورهم عن شكرهم وامتنانهم على ما حصلوا عليه وشكر المستفيدين الجمعية والقائمين على التوزيع. بدوره شكر عبد الحليم ابوزعيتر رئيس مجلس إدارة الجمعية الصندوق الكندي على منحته الجليلة وأكد على حرص الكنديين على دعم شعبنا والوقوف إلى جانبه وخاصة بعد الحرب الشرسة التي شنها الاحتلال وتمنى ابوزعيتر ان تستمر المساعدات بالوصول إلى شعبنا لمساعدته على الصمود في وجه الحصار الظالم المفروض على شعبنا .