رئيس اركان جيش الاحتلال يزور المغرب الأسبوع المقبل

كشفت قناة "13" العبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، سيغادر خلال الأسبوع المقبل في زيارة رسمية إلى المغرب، في أول زيارة رسمية لرئيس أركان "إسرائيلي" لدولة في غرب إفريقيا.

وقال الناطق بلسان الجيش: إن "كوخافي سيزور المغرب لتطوير التعاون العسكري بين البلدين خلال الأسبوع المُقبل".

وفي مارس الماضي، زار كوخافي مملكة البحرين، وعقد اجتماع عمل مع رئيس أركان الجيش البحريني، ناقش معه التعاون العسكري بين البلدين.

وتعتبر أيضًا أول زيارة لرئيس أركان "إسرائيلي" إلى البحرين، حيث استقبل من قبل رئيس الأركان العامة للجيش البحريني.