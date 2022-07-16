ليفاندوفسكي في طريقه لبرشلونة مودعًا بايرن ميونخ..!

ودع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، جماهيره وزملاءه في بايرن ميونخ اليوم السبت، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح نقله فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا: "لقد ودعت زملائي في الفريق اليوم أثناء المران".

وأضاف: "لم أكن قلقا بشأن احتمالية تعرضي لإصابة، لأنه قد يحدث لي أمر ما حتى أثناء التواجد في المنزل، لكنني أردت الحفاظ على لياقتي وأن أتدرب مع زملائي (في بايرن) للمرة أخيرة".

وواصل: "سأعود وأقول وداعا لجميع الموظفين بشكل صحيح. لم يكن لدي الكثير من الوقت لفعل ذلك الآن".

وختم: "هذه الأعوام الثمانية (مع البايرن) كانت مميزة.. لا تنسوا ذلك. لقد قضيت وقتا رائعا في ميونخ. سأسافر قريبا، لكن بعد المعسكر التدريبي (رفقة برشلونة) سأعود كي أقول وداعا بشكل صحيح وأنظم بعض الأمور".

وكان ليفاندوفسكي قد فاجأ الجميع وشارك اليوم في مران بايرن، رغم اتفاق النادي الألماني على رحيله إلى برشلونة، أمس الجمعة.

وكانت وسائل إعلام ألمانية وإسبانية، أكدت أن ليفاندوفسكي سينتقل من بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفا وصنع 72.