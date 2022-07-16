6 أنواع من الشاي فعالة لحرق الدهون والريجيم وتخسيس الوزن 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أنواع الشاي التي يبحث عنها من يرغب بتخسيس وزنه ومن يريد حرق الدهون لديه، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن طرق طبيعية للريجيم بالاعشاب والشاي، لذلك يلجأ الراغبون في فقدان الوزن إلى الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك الغرض نظرا لكونها الأكثر أمانا وتجنبا لمخاطر بعض العقاقير المستخدمة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم 6 أنواع من الشاي فعالة لحرق الدهون والريجيم وتخسيس الوزن 2022.

6 أنواع من الشاي فعالة لحرق الدهون والريجيم وتخسيس الوزن 2022

شاي الزنجبيل

ويعتبر أحد أصح أنواع الشاي، فبحسب اختصاصية التغذية تريستا بيست فإن الزنجبيل يحتوي على مضادات للأكسدة تساعد تقليل تلف الجذور الحرة في الجسم، ومن ثم تقليل الضرر الذي يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب تفاقم السمنة نتيجة لانخفاض التمثيل الغذائي والطاقة.

الشاي الأسود

وهو مشروب كلاسيكي في العديد من أنحاء العالم، وهو لا يحتوي فقط على مستويات مفيدة من الكافيين، ولكنه غني أيضا بالعناصر الغذائية المفيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقول اختصاصية التغذية ناتالي كوموفا إن الشاي الأسود مليئ بالفلافونات، التي أظهرت قدرة على تسريع عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن.

شاي الماتشا

تعني كبمة "ماتشا" باللغة اليابانية مسحوق الشاي، وشاي ماتشا هو نوع شائع من الشاي الأخضر يمتاز بمنح شاربيه الكثير من الفوائد الصحية، وتقول عنه كوموفا إنه الماتشا يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، ويعزز تناول كوب من شاي الماتشا قبل ممارسة التمرينات الرياضية يعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن.

شاي أخضر

ينشط عملية التمثيل الغذائي وهو أحد أكثر الخيارات شيوعًا بين محبي احتساء الشاي، تقول عنه فاندانا شيث، خبيرة التغذية، إن أهميته تكمن في أنه "غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بشكل إيجابي بفقدان الدهون وإنقاص الوزن.

الشاي الصيني

يعتبر شاي أولونغ دائمًا بديلا فعالا للشاي الأسود أو الأخضر، بما يحتويه من مضادات الأكسدة المفيدة في المساعدة في إنقاص الوزن، وحول ذلك أُجريت دراسة في عام 2009، أفادت بأن أكثر من 64-66% من المشاركين يعانون من السمنة والوزن الزائد في دراسة استمرت ستة أسابيع أثناء شرب 8 غرامات من شاي أولونغ يوميا فقدوا المزيد الوزن بالمقارنة بغيرهم.

شاي المريمية

يعتبر بديلا خاليا من الكافيين، وتقول عنه شيث: "إن شاي الرويبوس، أو المريمية يحتوي على الأسبالاثين الذي يساعد على زيادة التمثيل الغذائي للسكر والدهون. ولكن يحتاج الأمر مزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من دقة النتائج.