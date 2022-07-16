السعودية تعلن زيادة إنتاج النفط يوميًا..!

أعلنت السعودية ، اليوم السبت، أن المملكة سترفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته أثناء قمة جدة للأمن والتنمية، إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.

وأضاف ولي العهد السعودي أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط يبلغ حاليا 10 ملايين برميل يوميا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد عقد اجتماعا أمس الجمعة مع ولي العهد السعودي، وتفيد الأنباء بأنه طلب منه زيادة إنتاج النفط.

وانطلقت في السعودية، ظهر اليوم، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي أسعار النفط المرتفعة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الأزمة الأوكرانية.