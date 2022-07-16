العاهل الأردني: لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، أنه "لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية".

وشدّد الملك عبدالله الثاني، على أهمية "الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

كما وأكد على "أهمية التعاون والشراكات مع الخليج والعراق في مواجهة الأزمات"داعية إلى "البناء على العلاقات الراسخة في المنطقة من أجل خدمة مصالح الشعب".

جاءت كلمة العاهل الأردني الملك عبدالله بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض، للمشاركة في "قمة جدّة للأمن والتنمية"، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.