روسيا تستهدف مقاطعة ميكولايف الأوكرانية بالصواريخ

وقع اليوم السبت، أربعة انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا؛ أحدها في مصنع عسكري استُهدف بقصف روسي.

ويتزامن ذلك مع إجراء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة تفقدية لقواته داخل أوكرانيا ومطالبته لها بتوسيع العمليات العسكرية على كل المحاور.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن شويغو استمع خلال الزيارة إلى تقارير من قادة مجموعات "الجنوب" و"الوسط" وقادة عسكريين آخرين بشأن الوضع العسكري الحالي.

ووجّه بتعزيز تحركات القوات الروسية بهدف منع كييف من توجيه ضربات واسعة النطاق إلى البنية التحتية المدنية والمدنيين في إقليم دونباس ومناطق أخرى، وفق البيان.

وأكدت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية، تعرض مقار للقوات الروسية في سنيهيريفكا الواقعة على أطراف ميكولايف أيضا للقصف ليلا.

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة عمليات الجنوب إن صاروخا روسيا استهدف صباح اليوم السبت مقاطعة أوديسا الجنوبية، من دون أن يتسبب في خسائر بالأرواح.

وفي مقاطعة دنيبرو وسط البلاد، أفاد المجلس العسكري والمدني بأن المقاطعة تم استهدافها الليلة الماضية بـ6 صواريخ روسية أسقطت الدفاعات الأوكرانية 3 منها، فيما أسفرت البقية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

كما تعرضت مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد لضربات صاروخية روسية ألحقت دمارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمناطق الصناعية.