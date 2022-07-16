السعودية ترفع إنتاجها من النفط إلى 13مليوم برميل يوميا

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم السبت، عن زيادة المملكة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وجاء هذا القرار السعودي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض، للمشاركة في "قمة جدّة للأمن والتنمية"، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد كان إنتاج السعودية من النفط، مستقرّا إلى غاية شهر جوان الماضي، عند مستوى 10.585 مليون برميل يوميا، وذلك بموجب الاتفاق بين منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة (أوبك +).

وقال بن سلمان: إن "اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها الدول".