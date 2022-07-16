أمير قطر: المخاطر المحدقة بالمنطقة تتطلب إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

أكد أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم السبت، أن المخاطر المحدقة بالمنطقة في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

وأوضح بن حمد، خلال كلمة له بقمة جدة في السعودية للأمن والتنمية التي يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، أن أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي.

قال إن التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس واستمرار الحصار على غزة.

وأضاف أن الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها.

وتابع بن حمد: لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية.

وأكد أن بلاده تتطلع لدور فعال لواشنطن في الدعوة لمفاوضات لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.