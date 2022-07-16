بالفيديو والصور سعر سيارة الوحش الأمريكي- تفاصيل سيارة الرئيس الأمريكي الوحش الأمريكي

سعر سيارة الوحش الأمريكي- تفاصيل عن سيارة الوحش الأمريكي - سيارة الوحش الأمريكية هي السيارة الرئاسية التي يستقلها الرئيس الأمريكي المنصّب، وقد أُعيد تصميم السيارة الرئاسية الحالية قبل عدة سنوات لتصبح على ما هي عليه الآن، ويسأل كثيرون عن سعر سيارة الوحش الأمريكي المخصصة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، والتي صنعت من طراز كاديلاك خاص، كما زودت السيارة بالعديد من آليات الدفاع للمحافظة على سلامة الرئيس الأمريكي، ويقع على السيارة بحث كثير عبر محركات البحث وجوجل، حيث يبحث الناس عن سعر سيارة الوحش الأمريكي وتفاصيل ومواصفات سيارة الوحش الأمريكي الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

سعر سيارة الوحش الأمريكي- تفاصيل عن سيارة الوحش الأمريكي

هي سيارة خصصت للرجل الأول بالولايات المتحدة الأمريكية وهو الرئيس جو بايدن، وتحمل لوحة معدنية رقم 46 الذي يشير لترتيب الرئيس الحالي في البلاد. يطلق على السيارة اسم سيارة الوحش لحجمها الكبير ووزنها الثقيل، وهي من طراز كاديلاك، وصنعت خصيصًا للخدمة السرية الأمريكية. تتسع السيارة لسبعة ركاب بشكل مريح. كما يتم تدريب سائق السيارة بشكل خاص للتعامل مع أقسى الظروف، مع التركيز على تكتيكات الهروب والقيادة بزوايا صعبة والالتفاف بدرجة 180 درجة.





كم سعر سيارة الوحش الأمريكي

بلغت تكلفة سيارة الوحش حوالي 1.5 مليون دولار، وفق تقرير ل، CCN، حيث جهزت السيارة بأجهزة رؤية ليلة، وإغلاق محكم يوفر الحماية ضد المواد الكيميائية القاتلة. كما تم تجهيزها بإطارات مضادات للرصاص، وأبواب فولاذية تصل سماكتها حتى 20 بوصة، إضافة إلى احتوائها على أكياس دم مطابقة لفصيلة دم بايدن. تم إدخال سيارة الوحش الحالية في عام 2018 كبديل للنسخة السابقة في عام 2009، وأول من استخدمها هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أبرز ميزات سيارة الوحش الأمريكي

فيما يلي أبرز مواصفات سيارة الوحش الأمريكي:

إن سيارة الوحش مصفحة بدرع عسكري بسمك خمسة إنشات، كما تم استخدام مزيج من الفولاذ المزدوج والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك في تصفيحها، لتكون مقاومة للقذائف والقنابل.

تمتلك السيارة قدرة هائلة على مقاومة الألغام الأرضية.

لا يقل وزن السيارة الوحش عن 9000 كيلوغرام.

تفتح أبواب الركاب في السيارة بطريقة سرية لا يمكن لأحد معرفتها إلا عناصر الخدمة السرية المخولين بذلك.

تم تدعيم نوافذ السيارة بخمس طبقات من الزجاج والبولي كاربون، ما يجعلها مقاومة للرصاص بكفاءة عالية.

يبلغ سمك الأبواب ٨ بوصات، حيث تصبح ملجأ عند إغلاقها، كما يمكن وصلها بتيار كهربائي لحمايتها من المتطفلين.

تحتوي ثلاجة تحمل دمًا احتياطيًا بنفس فصيلة دم الرئيس.

تتميز إطاراتها بأنها مقاومة للتمزق والثقوب، ومبطنة بإطارات فولاذية تمكنها من الاستمرار بالحركة حتى ولو تعرضت إطاراتها للتلف.

تحتوي السيارة حاجز زجاجي لا يمكن لأحد التحكم به سوى الرئيس، كما يوجد فيها زر تنبيه لحالات الطوارئ.

كما أنها مدعمة بمصدر خاص بها للأكسجين، يستخدم في حالة التعرض لهجمة كيميائية.

تم تزويد السيارة بهاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وباتصال مباشر بنائبه وبالبنتاغون.

كما تم تصفيح خزان الوقود وتزويده بطبقة رغوية تمنع انفجاره حتى ولو تعرض لحادث، إضافة إلى نظام لمكافحة الحرائق تمت تثبيته في السيارة.

تم تسليح السيارة ببنادق وقنابل مسيلة للدموع، ونظام دخاني يحجب السيارة عن الرؤية.

تم تزويد السيارة بمركز اتصالات متكامل، ونظام تتبع.

تثبيت كاميرا في الشباك الأمامي للسيارة، تدعم سائقها بنظام رؤية ليلية دقيق.