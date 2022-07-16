 آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد ( 17 يوليو):

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف أسماء جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/27) هنــــــــــا ، وللحافلة السادسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26) هنـــــــــــا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.