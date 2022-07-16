من هي الأميرة ريما بنت بندر- تفاصيل حياة أول سفيرة للسعودية في أمريكا

درج اسم الأميرة ريما بنت بندر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهي من النساء السعوديات التي أصبح لهن دور واضح في السعودية في كافة المجالات، حتى ميدان العمل السياسي حيث دخلت به بعض النساء الناجحات والشهيرات على مستوى المملكة، ومنهن الأميرة ريما بنت بندر، لذا يحاول الناس البحث عن تفاصيل الأميرة السعودية ريما بنت بندر وحياتها وأعمالها، خاصةً مع ظهورها الخاص في زيارة الرئيس الأمريكي، فيقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تفاصيل عن حياة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

حياة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود

باشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عملها رئيسة للبعثة الدبلوماسية السعودية في واشنطن، وبهذه المناسبة غردت على حسابها في "تويتر" معلنة بدء مهمتها.

وأصبحت الأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها هذا، أول امرأة في تاريخ المملكة ترأس بعثة دبلوماسية لبلادها خارج المملكة.

وكانت الأميرة ريما قد عينت في منصب السفير السعودي في الولايات المتحدة خلفا للأمير خالد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عين في منصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.

من هي ريما بنت بندر

هي ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أول امرأة تحتل منصب سفيرة للسعودية وهي سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تاريخ الثالث والعشرين من شهر شباط فبراير سنة 2019، وهي من مواليد العاصمة السعودية الرياض في عام 1975، وتبلغ من العمر سبعة وأربعين عامًا، وكانت قد درست في جامعة جورج واشنطن، ونالت بكالوريوس في دراسة المتاحف.

ريما بنت بندر السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات التي تساءل عنها الكثيرون حول السيرة الذاتية للسفيرة السعودية الأولى الأميرة ريما:

الاسم الكامل: ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

تاريخ الولادة: 1975.

العمر: سبع وأربعون.

مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض.

الجنسية: سعودية.

الديانة: مسلمة.

الحالة العائلية: مطلقة.

الزوج: فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود.

الأولاد: اثنان هما تركي بن فيصل وسارة بنت فيصل.

الجامعة: جامعة جورج واشنطن.

المهنة: سفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

اللغات: عربية وإنجليزية.

ربما بنت بندر الحياة المهنية

تخرجت ريما من جامعة جورج واشنطن مع درجة بكالوريوس في دراسة المتاحف، وبدأت مسيرتها المهنية الحافلة وشغلت عدة مناصب في عدة مجالات، ويمكن توضيح محطات حياتها المهنية على الشكل التالي:

استلمت منصب المدير التنفيذي لدى شركة ألفا العالمية المحدودة وهي من الشركات الوطنية العاملة في قطاع التجزئة فيما يخص الأزياء.

تقلدت منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريميه.

أسست وتترأس العلامة التجارية الخاصة بالحقائب واسمها Baraboux.

أسست وتدير مؤسسة ألف خير.

تعتبر مؤسسة وشريكة في نادي السيدات في الرياض.

تعد الأميرة ريما عضو مؤسس في جمعية زهرة لسرطان الثدي.

صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بتعيينها وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي في عام 2016.

صدر أمر ملكي من ولي العهد نائب الملك الأمير محمد بن سلمان بتعيينها سفيرة السعودية في أمريكا في 23 شباط فبراير 2019.

تم انتخابها كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2020.

من هو زوج الأميرة ريما بنت بندر

الأميرة رِيما بِنت بندر المولودة في العاصمة السعودية الرياض لوالدين سعوديين من العائلة السعودية الحاكمة، تزوجت من الأمير فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود، وأنجبت منه ولدين الأول هو تركي بن فيصل بن تركي بن ناصر، والثانية هي الأميرة سارة بنت فيصل بن تركي بن ناصر، ولكن الزوجين انفصلا منذ عام 2012 أي قبل حوالي عشر سنوات.

من هي والدة الأميرة ريما بنت بندر

بعد النجاح الكبير الذي حققته رِيما بِنت بَندر والمناصب التي عملت بها ونجحت فيها، بدأ الجمهور السعودي بطرح الأسئلة حول حياة ريما وتربيتها، وأكثر الأسئلة كانت حول هوية أمها، والحقيقة أن أمها هي هيفاء الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود، أما والدها فهو بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير وطيار ودبلوماسي وسياسي سعودي بارز.