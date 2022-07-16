العاهل الأردني والسيسي يتوجهان إلى السعودية للمشاركة في في قمة جدة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، اليوم السبت، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة في قمة جدة، كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني سيشارك أيضًا في هذه القمة التي يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر راضي، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي مشاركة راضي، في هذه القمة "في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بحسب المتحدث.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إن "مشاركة السيسي تأتي أيضًا لتدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة"، لافتا إلى أن الرئيس المصري سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، ذكرت وكالة الانباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني يشارك اليوم في قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه>

وسيعقد الملك عبد الله، على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.