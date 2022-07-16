إذاعة عبرية تكشف عن الدولة العربية المقرر زيارتها من قبل "كوخافي"

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم السبت، عن الدولة العربية التي يزعم رئيس أركان جيش الاحتلال "أفيف كوخافي " زيارتها خلال الأسبوع الجاري.

و تحت بند سمح بالنشر، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيتوجه يوم الإثنين إلى المغرب".

وكانت القناة 12 العبرية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور يوم الإثنين، دولة عربية في الشرق الأوسط بدأت معها "إسرائيل" والجيش مؤخرًا علاقات رسمية وتعاون، ولم يسبق أن زارها رئيس الأركان في زيارة رسمية.

وفي عام 2020، ابرمت المغرب اتفاق تطبيع جرى بين المملكة المغربية وإسرائيل في 10 ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية لتصبح المغرب سادس دولة عربية تطبع مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020) والبحرين (2020) والسودان (2020).