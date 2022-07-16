قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: "إن الصواريخ التي يرسلها الأمريكيون والأوروبيون إلى نظام كييف، قد تعود إلى رؤوس أصحابها بسبب فقدان هذا النظام للاحترافية".

وأضاف فولودين: "قد يعمل هنا مبدأ بوميرانغ ويرتد إلى مصدره. وبسبب عدم احترافية نظام كييف قد تعود الصواريخ التي ترسلها واشنطن وبروكسل لنظام كييف، إلى أصحابها".

وأشار فولودين إلى أن الولايات المتحدة، التي ترغب في مواصلة الحرب حتى آخر مواطن أوكراني، تجعل أوروبا رهينة لأن هذه الهدايا الخطيرة يمكن "أن تعود إليها".

في وقت سابق، لم يستطع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف الإجابة على سؤال حول فعالية أنظمة الصواريخ NASAMS التي تزود بها الولايات المتحدة، سلطات كييف، وقال إنه "ليس عالم صواريخ، بل مختص في القانون".