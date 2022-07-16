ارتفاع سعر بيــض المائدة في غزة.. والسبب!

ارتفعت أسعار بيض المائدة في قطاع غزة، خلال الآونة الأخيرة، فبعد أن كان يُباع الطبق الذي يحتوي على 30 بيضة للمستهلك بـ 10 شواكل، وصل متوسط سعره حتى اليوم من 13 – 14 شيكلاً، وهو ما يفوق القدرة الشرائية لدى المواطن الذي يعاني من أوضاع اقتصادية غاية في السوء، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ نحو 16 عاماً.

مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في غزة م. طاهر أبو حمد، أرجع سبب ارتفاع سعر طبق البيض إلى الغلاء الكبير على أسعار الأعلاف إذ وصل سعر الطن إلى 2100 شيكل، بعد أن كان 1450 شيكلاً، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة طبق البيض إلى أكثر من 11 شيكلاً، إضافة إلى الخسائر التي تعرض لها مربي الدجاج البياض خلال الفترة الماضية.

وبيّن أبو حمد في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن سعر طن العلف ارتفاع بنسبة 40% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس بالسلب على تكلفة التربية، مشيراً إلى أن أسعار بيض المائدة ستبقى مرتفعة طالما لم تنخفض أسعار الأعلاف اللازمة للتربية.

وأشار إلى أن هناك 280 مزرعة مرخصة من الدجاج البيّاض على مستوى محافظات قطاع غزة، تحتوي على 800 ألف دجاجة، تنتج شهريا ما يقارب من 15 مليون بيضة، موضحاً أن انتاج بيض المائدة يُغطي احتياجات قطاع غزة كاملاً، ولا يتم استيراد أي بيضة من الخارج.

وبينما ارتفع سعر طبق بيض المائدة، فقد شهدت أسعار الدجاج اللاحم انخفاضاً ملحوظا في قطاع غزة، حيث وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 9.5 شيكل، بعد أن كان يُباع في الأسواق بـ 14 شيكلاً، وهو ما ينعكس بالسلب على المُزارع الذي يتلقى خسائر كبيرة نظراً لارتفاع سعر التكلفة التي تصل لـ 10 شواكل للكيلو الواحد.

وارتفع سعر طن العلف اللازم لتربية الدجاج اللاحم نحو 1000 شيكل في غضون 8 شهور، إذ وصل لـ 3300 شيكل، بعدما كان للمُزارع بـ 2300 شيكل.

ويحتاج قطاع غزة نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً، وتزيد كمية الاستهلاك إلى 3 ملايين دجاجة في شهر رمضان المبارك.

ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء استمرار الحصار "الإسرائيلي" للعام الـ 16 على التوالي، والذي أدى إلى تدمير المنشآت الاقتصادية، وأجبر أرباب العمل على تسريح عشرات الآلاف من العمال وانضمامهم إلى صفوف البطالة.