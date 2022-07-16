آخر تحديث: تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV HDعلى النايل سات 2022، تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات2022، يهتم عشاق النادي الزمالك بالبحث عن تردد قناة الزمالك Zamalek Tv الجديد 2022 علي النايل سات، وهي تُعد قناة تلفزيونية تابعة لمصر وخاصة بمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، وتُعرض "النايل سات" ومنذ أن تم إطلاقها وهي تقوم ببث جميع الندوات والمباريات الجديدة، بالإضافة إلى كونها مجانية لا تحتاج لدفع رسوم تشفير تعرض قناة الزمالك كل ما يتعلق بنادي الزمالك من مباريات وأخبار واستوديو تحليلي من قبل مجموعة من أكبر المحللين الرياضيين، لذلك وضع لكم فريق العمل في"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الزمالك الجديد 2022 نايل سات.

تردد قناة الزمالك الجديد نايل سات



بعد الكثير من التغييرات التي حلت بها نتيجة لرحيل مجلس الإدارة السابق الذي كان بقيادة المستشار دكتور مرتضى منصور، فقد عملت الإدارة الحالية على القيام بالعديد من التحسينات لتقديم أفضل خدمة لمتابعيها، وأمثلة على ذلك: تقوم قناة الزمالك بإعطاء لاعب الفريق الزملكاوي ثقة عالية أثناء تواجده في الملعب بالإضافة إلى الرفع من مستوى التركيز.

وسابقاً نتيجة لكثرة الأكاذيب المتداولة حول النادي فكان ذلك يُؤثر بشدة على نفسية وأداء لاعب الزمالك، ولكن الآن أصبحت قناة الزمالك بمثابة المنبر والجهة المسئولة عن دحض جميع الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.

وإعطاء أفراد الفريق القدرة على الرد ومواجهة أي هجوم يُطلق عليهم. عرض الأخبار المتعلقة بالنادي أول بأول بالإضافة إلى المتابعة الحية للتدريبات والندوات التي تُقام.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

وهي القناة الفضائية الوحيدة التي تنافس قناة الأهلي الفضائية، تبث القناة من مصر وهي غير مشفرة مجانية ويمكن استقبال تردد قناة الزمالك على جميع أجهزة الرسيفر المختلفة وهذا ما سوف نشرحه في السطور القادمة.

وقناة الزمالك بدأت البث بشكل تجريبي في 31 ديسمبر 2019، وتم إطلاق القناة فعليًا في 22 يناير 2020. وهي قناة متخصصة في نشر أحداث نادي الزمالك، كما تعرض البرامج التي تستضيف فيها نجوم ولاعبي نادي الزمالك.

وحققت قناة Zamalek Sports الرياضية نجاحًا كبيرًا في وقت قصير، حيث أنها أول قناة فضائية مخصصة لنادي الزمالك، وتعرض القناة المباريات على شاشتها بعد 120 دقيقة من المباراة، ويتابع القناة جماهير نادي الزمالك من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويعمل بالقناة مجموعة من المحللين الرياضيين أبرزهم جمال عبد الحميد وعبدالحليم علي والإعلامي خالد الغندور، أحمد جمال، الكابتن أحمد عبد الحليم، الكابتن طارق يحيي وغيرهم من الإعلاميين، كما وقعت إدارة القناة عقدا مع مجموعة من نجوم كرة القدم المشهورين لتقديم برامج رياضية متميزة.

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تردد قناة الزمالك HD 2022

وتقدم فضائية الزمالك مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المتخصصة في تحليل مباريات نادي الزمالك، ومناقشة أخبار النادي ونشر آراء الجماهير، ومن أهم برامجها ما يلي: (زملكاوي: هو البرنامج الرئيسي يقدمه خالد الغندور وأحمد جمال وطارق يحيى، التالتة يمين: تقديم حارس مرمى الزمالك السابق الكابتن عبد الواحد السيد.، نهارك أبيض: تقديم نيرفانا العبد ومحمد طارق أضا وإنجي يحيى، الاستديو التحليلي: برنامج تحليلي للمباريات تقديم طارق يحيي، فن وهندسة: برنامج، تحليلي، تقديم المحلل الرياضي أحمد عفيفي، أخبارنا: برنامج أخباري رياضي يذاع الساعة السادسة مساء، تقديم مها صبري، رسالتك وصلت: برنامج رياضي تقديم، مينا ماهر، يعرض الساعة الثامنة مساء".

تردد قناة الزمالك الجديد

وفي مقالنا آخر تحديث: تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات 2022، فقد جاء تردد قناة الزمالك الجديد نايل سات 2022 بتقنية الـhb، وهو على النحو التالي:

القمر : التردد FEC/SR الجودة

نايل سات : 12092 (V) 27500 – 5/6 SD

نايل سات : 12437 (V) 27500 – 5/6 SD

اسم القناة على قائمة القنوات هو “Zamalek Sports“

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تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات 2022



ويمكن استقبال القناة على جميع أجهزة الرسيفر من خلال إضافة التردد الجديد لقناة الزمالك في المكان المخصص له وجميع البيانات الأخرى الموضحه في الجدول أعلاه وفق الخطوات التالية: –

الضغط على menu والدخول على الإعدادات.

اختيار من القائمة التركيب ثم التثبيت اليدوي.

ثم اختيار القمر الصناعي النايل سات.

كتابة تردد قناة الزمالك الجديد، الاستقطاب، معدل الترميز.

ثم الضغط على موافق OK لبدأ البحث.

بعد انتهاء البحث، ستصل رسالة تأكيد، اختر حفظ.

ثم ستظهر القناة في قائمة القنوات الرئيسية.

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تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات 2022