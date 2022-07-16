وسط ارتفاع الإصابات ..أمريكا تقر بعدم امتلاكها لقاحات ضد جدري القردة

كشفت مسؤولة في قطاع الصحة العامة الأمريكي أن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القردة بالأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت روشيل وولينسكي، مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة)، قائلة: "أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من إمداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط".

وتابعت: "ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها"، متوقعة "زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة"، إذ يتزايد القلق خصوصا بخصوص جدري القردة في نيويورك، مركز انتشار الفيروس، حيث جرى رصد ما يقرب من 390 حالة، حيث بات في الولايات المتحدة ما مجموعه 1470 حالة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الصحية في نيويورك اضطرت هذا الأسبوع إلى الاعتذار بعد حصول عدد كبير من الإخفاقات على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاحات، حيث أفاد مدير إدارة الصحة بالمدينة، أشوين فاسان، بأن "المعروض من اللقاحات محدود للغاية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة هنا في نيويورك".