مصرع سائق إثر حادث سير ذاتي في مكب زهرة الفنجان بجنين

لقي سائق، مصرعه، اليوم السبت 16/7/2022، إثر حادث سير ذاتي داخل منطقة مكب زهرة الفنجان بطولكرم

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغا وصل إلى الشرطة حول وصول مواطن يبلغ من العمر 50 عاما من سكان طولكرم إلى المستشفى الحكومي مصاب بحادث سير ذاتي وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.

وأشار ارزيقات إلى أنه على الفور تحرك خبراء الحوادث إلى المكان، وتبين أن الحادث انقلاب ذاتي في منطقة زهرة الفنجان جنوب مدينة جنين، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه وملابساته.