أمريكا تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين لـ10 سنوات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية من 5 إلى 10 سنوات.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية ، قالت السفارة الأمريكية لدى المملكة، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع السعودية، لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة اعتبارا من 1 أغسطس 2022.

وأضافت السفارة أن القرار جاء من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأمس الجمعة، وقعت السعودية مع الولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره "رؤية المملكة 2030" بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين.

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022

السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة

ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، 13 اتفاقية وقعتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة، مثل شركة بوينغ لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، وشركة ديجيتال دايجنوستيكس، وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية، وعدد آخر من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.

كما وقعت الهيئة السعودية للفضاء مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اتفاقية "أرتميس" لاستكشاف القمر والمريخ، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.