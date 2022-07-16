صور زوج سارة الودعاني سناب- صور سارة الودعاني وزوجها، زوج سارة الودعاني، هاشتاق تفاعل عليه العديد من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وغيرها من دول الخليج، بعد الكشف عن اسم زوج سارة الودعاني خبيرة التجميل وصانعة المتحوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لها عدد متابعين في كافة الدول الخليجية والعربية، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل العديد من المتابعين رواد مواقع التواصل عن ما هو زوج سارة الودعاني وطبيعية شغله وعمله وجنسيته، وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن السيرة الذاتية لـ"زوج سارة الودعاني " صاحبة الـ27عاماً.

من هو زوج سارة الودعاني

وسارة الودعاني هي خبيرة تجميل وصانعة محتوى تحمل الجنسية السعودية، ولدت في مدينة الأحساء في 19 من أبريل / نيسان سنة 1994 م، وبذلك تبلغ من العمر 27 عامًا، نشأت وترعرعت في المملكة العربية السعودية، وتقيم حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، درست في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز وحصلت على شهادة بكالوريوس في علم النفس، ووهي من أوائل السيدات السعوديات الناشطات في هذا مجال الميك أب والأزياء للمحجبات، تخطت شهرتها الحدود الإدارية للمملكة العربية السعودية، لتصل إلى كافة أرجاء الوطن العربي، والذي أكسبها شهرتها هذه هو قدرتها على دمج الألون بطريقة احترافية.

سارة الودعاني وزوجها

ولدى سارة الودعاني موهبة واضحة في دمج الألوان مع بعضها البعض، وهو الذي أكسبها خبرة كبيرة في تنسيق ألوان الميك آب المناسب لكل بشرة، وسنتعرف فيما يلي عن أبرز المعلومات الشخصية عن سارة الودعاني:

الاسم الكامل: سارة سعد الودعاني.

اسم الشهرة: سارة الودعاني.

سارة الودعاني. اللقب: أم سعد.

أم سعد. تاريخ الميلاد: ولدت في 19 من أبريل / نيسان خلال العام 1994 م.

ولدت في 19 من أبريل / نيسان خلال العام 1994 م. مكان الميلاد: ولدت في مدينة الأحساء/ المملكة العربية السعودية.

ولدت في مدينة الأحساء/ المملكة العربية السعودية. مكان الإقامة: تقيم في مدينة الرياض/ المملكة العربية السعودية.

تقيم في مدينة الرياض/ المملكة العربية السعودية. العمر: 27 عامًا.

27 عامًا. البرج الفلكي: برج الحمل.

برج الحمل. الجنسية: تحمل الجنسية السعودية.

تحمل الجنسية السعودية. الديانة والاعتقاد : تعتنق الدين الإسلامي.

: تعتنق الدين الإسلامي. الوضع الاجتماعي: متزوجة.

متزوجة. اسم الزوج: عبد الوهاب السياف.

عبد الوهاب السياف. التحصيل العلمي: بكالوريوس علم نفس.

بكالوريوس علم نفس. المدرسة الأم: جامعة الملك سعود بن عبد العزيز.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز. اللغة الأم: العربية.

العربية. اللغة الثانوية: الإنجليزية.

الإنجليزية. العمل: خبيرة تجميل وميك آب سينمائي وخبيرة موضة محجبات.

خبيرة تجميل وميك آب سينمائي وخبيرة موضة محجبات. سنوات العمل: منذ العام 2014 م وحتى يومنا هذا.

السيرة الذاتية لزوج سارة الودعاني أبو سعد

وزوج سارة الودعاني هو عبد الوهاب السياف، وهو رجل أعمال سعودي الأصل والجنسية، ولد داخل المملكة العربية السعودية في عام 1985م، ويعمل في مجال الأعمال التجارية الجديدة من نوعها، ارتبط بخبيرة التجميل والموضة سارة الودعاني خلال عام 2018م، وتزوجا في حفل زفاف وصف بالأسطوري، واتجها بعدها إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.

يعتبر عبد الوهاب السياف أحد رجال الأعمال السعوديين الذي يعمل في مجال الأعمال التجارية الشبابية، وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن عبد الوهاب السياف:

الاسم بالكامل: عبد الوهاب السياف.

عبد الوهاب السياف. اللقب: هوبي السياف.

هوبي السياف. الاسم باللغة الإنجليزية: Abdyl wahab sayyaf

Abdyl wahab sayyaf تاريخ الميلاد: من مواليد سنة 1985 م.

من مواليد سنة 1985 م. مكان الميلاد: مدينة القصيم بالمملكة السعودية.

مدينة القصيم بالمملكة السعودية. العمر: يبلغ من العمر 35 عامًا.

يبلغ من العمر 35 عامًا. القبيلة التي ينتمي إليها: ينتمي إلى قبيلة تميم.

ينتمي إلى قبيلة تميم. الجنسية: يحمل للجنسية السعودية.

يحمل للجنسية السعودية. اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغة العربية. مكان الإقامة: في العاصمة الرياض.

في العاصمة الرياض. الديانة: يعتنق الدين الإسلامي.

يعتنق الدين الإسلامي. المهنة: رجل أعمال بالمملكة السعودية.

رجل أعمال بالمملكة السعودية. اللغات الأخرى التي يتحدث بها : يجيد اللغة الإنجليزية.

: يجيد اللغة الإنجليزية. الحالة الاجتماعية : متزوج.

: متزوج. اسم زوجته: سارة الودعاني.

سارة الودعاني. مهنة الزوجة: تعمل في مجال التجميل للمرأة والأزياء.

تعمل في مجال التجميل للمرأة والأزياء. عدد الأبناء: اثنان.

اثنان. أسماء الأبناء: ولد سعد وبنت تسمى سكرة.

كم عمر سارة الودعاني

وفي مقالنا صور زوج سارة الودعاني سناب- صور سارة الودعاني وزوجها، سنجيب لكم عن عمر سارة الودعاني بعد بحث الكثير من المتابعين عن عمر سارة الودعاني خبيرة التجميل السعودية والتي تجاوزت شهرتها المملكة السعودية لتصل كافة ربوع الوطن العربي ودول الخليج العربي، وفق العديد المرقبين منها فأن عمر سارة الودعاني هو :( 27 عاماً)

أبناء سارة الودعاني

رزقت سارة الودعاني بعد قرابة العام والنصف من زوجها عبد الوهاب السياف بطفلين الأول في الـ19 من فبراير/شباط من العام 2020 ويدعى سعد، وقد علقت سارة الودعاني في الفيديو البث المباشر الذي نشرته في تطبيق إنستقرام، على الواقعة الجميلة في حياتها قائلةً: الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد رزقني الله بمولودي الأول ودعت الله أن يجعله من عباده الصالحين، أمّا الولد الثاني فهو طفلة أسمتها سكر، ونشرت فيديوهات تظهر خلالها الودعاني وهي تحمل مولودتها الجديدة.

ما اسم عائلة زوج سارة الودعاني

زوج سارة الودعاني

وفي الآونة الأخير ظهر اهتمام كبير من متابعي النجمة وخبيرة التجميل سارة الودعاني، حول شخصية زوجها أبو سعد، والذي تألق معها في العديد من مواقع السوشيال ميديا، ففي بداية الزواج لم تقوم سارة الودعاني بنشر أي تفاصيل عن زوجها عبد الوهاب السياف، ولكن بعد إلحاح كبير من المتابعين قامت بظهره معها في إحدى الفيديوهات التي تم نشرها على صفحتها الرسمية، وفي فيديو عبر سناب شات الإلكتروني ظهر عبد الوهاب السياف أو ما يعرف بـ هوبي، وهو رجل الأعمال السعودي والذي ظهر مع زوجته سارة في لقطة صغيرة من الفيديو.

صور زوج ساره الودعاني

ابو سعد زوج ساره الودعاني هو من أشهر رجال الأعمال السعوديين، وهو ما يعرف باسمه الحقيقي عبد الوهاب السياف، والذي يلقب على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي باسم هوبي السياف، يعمل أبو سعد عبد الوهاب السياف في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أنه يقيم في الوقت الحالي بمدينة الرياض، وهو يبلغ من العمر حوالي خمسة وثلاثون عامًا، ترجع أصول عبد الوهاب السياف الى قبيلة تميم، وتزوج من سارة الودعاني عام 2018 والتي تعمل خبيرة تجميل، أثمر زواجهما على إنجاب طفلا في عام 2020م، وقاموا بتسميته سعد، لذلك فإن زوج سارة الودعاني لقب بعد ذلك بأبو سعد.

حسابات سارة الودعاني الرسمية