رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان في الجزائر اليوم السبت ١٦-٧-٢٠٢٢ .. مرفق بالأسماء ، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان في الجزائر اليوم السبت ١٦-٧-٢٠٢٢ ، والتي من المقرر ان يتم الاعلان رسميا عنها في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وخاصة ان وزارة التربية والتعليم، أعلنت في بيان لها عن موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، اليوم السبت 16 جويلية 2022 ، "وكالة فلسطين اليوم" تقدم رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان في الجزائر اليوم السبت ١٦-٧-٢٠٢٢ .. مرفق بالأسماء.النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب للاطلاع فورا على نتائج البكالوريا 2022 وفقا لرقم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات في الجزائر ، بمجر الاعلان رسمياً عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم .

النتائج هنــــــــــــــــا ، رابط النتائج

رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت 16/7/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن جميع أعمال التصحيح والتأهيل قد اكتملت رسميا في جميع مراكز التصحيح في جميع الولايات الجزائرية ، وأن مختصي الوزارة يقومون بتحميل النتيجة عبر الإنترنت.، ليبقى الطلبة في انتظار للإعلان عن النتائج التي ستحدد مصيرهم في الجامعة .





رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان في الجزائر اليوم السبت ١٦-٧-٢٠٢٢ .. مرفق بالأسماء

من المقرر أن نقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة خطوات التحقق من نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر من خلال موقع المكتب الوطني للامتحانات والمعارضات ، كما أشارت وزارة التربية الوطنية ، والتي كانت على النحو التالي :-

-تسجيل الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

-اختيار نتائج البكالوريا 2022.

-ادخال رقم التسجيل ورقم السري الخاص بالطالب والمرفق بطلب الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

-الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت

الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية وموقعها الإلكتروني المصدر الحقيقي والحقيقي للمعلومات ، وتؤكد التقارير الأولية وفقا لأتباع سير عملية تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا 2022 أن نسبة النجاح في دورة شهادة البكالوريا في يونيو 2022 بلغت 61٪. النتائج جاهزة أيضا وسيتم الإعلان عنها اليوم وان ولاية تيزي وزو هي الأولى على المستوى الوطني في نسبة الموافقة.





تعرف على نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت

ويشار الى ان أكثر من 700 ألف طالب في الجزائر تقدموا لاختبارات نيل شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) دورة يونيو 2022، موزعين على أكثر من 2.500 مركز امتحان على المستوى الوطني على مدار 5 أيام (من 12 إلى 16 يونيو الجاري).

و حسب وزارة التربية الوطنية, فلم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية, حيث تمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة, إضافة إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة، زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.

و كان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية، مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وكالة فلسطين اليوم في انتظار نشر رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠٢٢ في الجزائر اليوم السبت 16/7/2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً.