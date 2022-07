هل تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي.. تفاصيل عقد ليفاندوفيسكي مع برشلونة، ينوي نادي برشلونة تجهيز كتيبة من النجوم للمنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، إ إنها تعاقدت مع نجوم عدة أبرزهم البرازيلي رافيينا من ليدز يونايتد بإصرار من زرقاء اليمامة، إلا إنهم منذ أشهر يحاولون التعاقد مع الهداف البولندي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، لكي يلعب بجوار أنسو فاتي وأومبيانغ في خط هجوم نادي برشلونة الإسباني للموسم المقبل.

ويتساءل عشاق نادي برشلونة عن، هل تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي.. تفاصيل عقد ليفاندوفيسكي مع برشلونة، لأنهم ينتظرون الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة القوية، لاسيما وأنهم خرجوا الموسمين الماضيين ببطولات محلية لا تسمن ولا تغني من جوع، لهذا اضطر برشلونة للتعاقد مع النجم البولندي، وبات عشاق البرسا يبحثون عن، تفاصيل عقد ليفاندوفيسكي مع برشلونة، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ليفاندوفسكي برشلونة، وهل الصفة تمت بنجاح أو لا.

ومع اقتراب نجم نادي بايرن ميونخ، يبحث عشاق نادي برشلونة الإسباني عن، ليفاندوفسكي مسلم، أم إنه غير مسلم، وبعد بحث عن هذا الموضوع وجدنا أن الهداف البولندي ليفاندوفسكي كاثوليكي ممارس، فهو من مواليد 21 أغسطس، ولاعب كرة قدم بولندي يلعب في مركز الهجوم مع نادي بايرن ميونخ الألماني وهو قائد ‌منتخب بولندا، ويُشتهر بتمركزه وبراعته الفنية وحسن الإنهاء، ويُعتبر أحد أفضل المهاجمين في التاريخ، فضلاً عن كونه أحد أكثر اللاعبين نجاحًا في تاريخ الدوري الألماني، وسجل أكثر من 600 هدف رسمي مع الأندية والمنتخب.

ويبحث الآن، لاسيما مع اقتراب تعاقد نادي برشلونة رسميا مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي عن، ليفاندوفسكي تويتر، خاصة وأنّ عشاق نادي برشلونة يريدون متابعة نجمهم الجديد الذين يعولون عليه بأن يعيد فريقهم إلى منصة التتويج بالألقاب المحلية والأوروبية على وجه الخصوص، كون آخر بطولة حصدها برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل 7 سنوات، تحديدا في عام 2015.

It's the best News I've ever heard 🤣😍🥰👏💘💞 #ليفاندوسكي #ليفاندوفيسكي #ليفاندوفسكي @FCBarcelona @fcbarcelona_ara #برشلونة back we did it @lewy_official https://t.co/Ym9pIVOH6n